Pelin Yükselay

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde yerlerinden biri olan Kantara Kalesi civarında 40 tane ‘dinlenme evi’ bakımsızlıktan dolayı çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgeyi ziyarete giden turistler de gördükleri manzara karşısında üzüntülerini dile getirerek, yetkilileri göreve çağırıyor.

Cennetin içinde, paha biçilmez değerdeki bu evlerin sahibi devlet olmakla birlikte, yönetiminde anlaşılmaz bir karmaşıklığın yaşandığı belirtiliyor. Evlerin bir kısmının kullanma hakkını Turizm Bakanlığı, bir kısmını Gençlik Dairesi, bir kısmını daVakıflar İdaresi üstlenmiş. Ancak evlerin tümü bakımsızlıktan harabeye dönüşmüş durumda.

Turistler, evlerin turizme kazandırılmasını istiyor

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel bölgelerinden birinde muhteşem manzaraları gözetleyen bu evler harabe bir şekilde yetkililerden ilgi bekliyor. Turistlerin sık ziyaret ettiği bölgedeki bu evlerin durumu utandırıyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler, bölgeye hayranlıklarını dile getirirken, evlerin bu durumu karşısındaysa korku ve üzüntülerini dile getiriyor. Turistler evlerin tamir edilip, Kantara turizmine kazandırılmasını istiyor.

Yıllardır atıl durumda olan ve farklı farklı kurumlara (Vakıflar, Gençlik Dairesi vs) ait olan evlerin ise hepsinin bu ay sonunda Turizm Bakanlığı uhdesine geçmesi bekleniyor.

Esenyel: Evler farklı farklı kurumlara ait

Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel Diyalog muhabirine yaptığı açıklamada evlerin kâğıt üzerinde Turizm Bakanlığı’na ait olduğunu, ancak yasal mevzuatta bir takım sıkıntılar yaşandığını belirterek, en geç bu ay sonuna kadar sıkıntıların çözülüp evlerin tamamının Turizm Bakanlığı uhdesine geçeceğini kaydetti.

Bölgede bulunan yaklaşık 40 kadar evin atıl durumda olduğunu dile getiren Esenyel, yıllardır süre gelen sorunun evlerin farklı farklı kurumlara ait olmasından kaynaklandığını savundu. Evlerin bir kısmının Vakıflar İdaresi’ne bir kısmının da Gençlik Dairesi ve bunun gibi birkaç kuruma daha ait olduğunu söyleyen İsmet Esenyel, bu durumun yıllardır bir keşmekeşe neden olduğunu ve süreci uzattığını söyledi. Esenyel, bölge ile ilgili çok güzel projeleri olduğunu belirterek, yasal mevzuatın tamamlanmasıyla, projelerin önümüzdeki aydan itibaren faaliyete geçeceğini belirtti.