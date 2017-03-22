Collezione, City Mall alışveriş merkezinde hizmete girdi

Yaklaşık 500m2 konsept mağazası ile KKTC deki 3. Yurtdışındaki ise 41. Mağazasını Kıbrıs iş ortağı Umay Group ile açan Collezione marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy’ de açtığı ilk mağazası ile çıktı.

30 yıldır sektörün öncülüğünü yapan Collezione; bugün Türkiye‘de 100 ‘ün üzerinde mağazası ile yurtdışında 21 ülkede 41 mağazası ile Türkiye’nin moda- hazır giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren en büyük markalarından birisi haline gelmiştir.2023 yılı hedeflerinde yurtdışında 35 ülkede 150 mağaza açmayı hedefleyen Collezione, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Umay Grup ile gerçekleştirdiği başarılı ortaklıkla 3 konsept mağaza ile ada haklına hizmet vermektedir.

Collezione mağazaları, ‘fastfreshfashion’ anlayışı ile kaliteli ve moda ürünleri genç ve kendini genç hissedenlerle buluşmaktadır. Collezione , yarattığı stil ve yaşam tarzı ile farklılaşarak,Dünyanın ve Türkiye’nin en çok tercih edilen moda markası olma yolunda yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen markalarından biri konumundadır.

Umay Group İnşaat ve Emlak sektöründen sonra 3 sene önce perakende mağazacılık sektörüne Collezione markası ile girmiştir.İlk önce Magusa –Salamis Yolu Collezione ile mağazacılık serüvenine giren Umay Group daha sonra BSL markasını da bünyesine alarak büyümeye ilk adımı atmıştır. Geçtiğimiz aralık ayında KKTC’deki ki ikinci Collezione mağazasını Lefkoşa-Dereboyuna açan Umay Group mart 2017 tarihi itibari ile Magusa’nın ve Kıbrıs’ın ilk AVM’si olan City Mall da 500 m2 konsept mağazasını hizmete koymuştur. Şirket direktörü Hüseyin UMAY City Mall içerisinde mağaza açmanın kendileri ve alışveriş merkezi için çok doğru bir hamle olduğunu ve City Mall ziyaretçilerinden çok olumlu tepkiler aldıklarını anlattı. Hedeflerinde dördüncü Collezione mağazası için Girne olduğunu mağaza arayışlarının yakın zamanda tamamlayarak 2017 yılı içerisinde çok güzel bir konsept collezione mağazsı ile Girne de de hizmet vermek istediklerini açıklayan Umay önümüzdeki 3 yıl içerisinde başka markalar ile KKTC de en az 12 mağazaya ulaşmak istediklerini belirtti.