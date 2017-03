Çöplük mikrop saçıyor

Haluk Doğandor

Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nden çıkan kamyonlar mikrop saçıyor. Kamyon tekerlekleri için hazırlanan havuz adeta mikrop yuvası. Halk sağlığı açısından tehlike yaratan bu durum karşısında, çöplükte gerekli denetimlerin yapılması gerekiyor

Güngör Katı Atık Depolama Tesisi araç çıkışında bulunan hijyen havuzu adeta mikrop havuzuna dönüşmüş. Araç tekerlekleri bakteriden arınacağı yerde tamamen bakteriye bulaşıyor. Çöp boşaltan kamyonların, çöp alanında tekerleklerine bulaşan mikroplardan arındırılması için yapılan hijyen havuzunun uzun zamandır temizlenmediği ortaya çıktı. Her yerde çöplerin bulunduğu Güngör Katı Atık Depolama Tesisi kontrolden çıkmış gibi. Çöplerin döküldüğü alana giren Star Kıbrıs burada çöplerin etrafa nasıl yayıldığını, ayrıştırma olmadığını vahşice çöplerin gömüldüğünü görüntüledi. Çöp alanından çıkan kamyonların girmek zorunda olduğu hijyen havuzu ise simsiyah balçık bir durumda ve her kamyon giriş çıkışında çevreye dayanılmaz bir koku yayıyor. Star Kıbrıs’ın görüntülediği sorumsuzca davranışların eseri olan bu durumun giderilmesi için bir an önce Çevre Koruma Dairesi’nin bölgeye giderek inceleme yapması gerekiyor.