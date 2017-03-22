Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Gençlik Meclisi bünyesindeki Engelsiz Gençlik Masası, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında “Çorabını Gey Da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş ve yurttaşların da katılımıyla dün akşam yapıldı.

Etkinlikte giyilen renkli çoraplarla “Down Sendromunun gerçek sevgiye engel olmayacağı” mesajı verildi.

Dereboyu trafik ışıklarında saat 19.00’da başlayan yürüyüş, Dereboyu çemberine kadar devam etti. Yürüyüşte taşınan “Tıpkı sizin Gibiyiz”, “Benim Sevgim Dünyaya Yeter”, “Dünya Farklılıklarla Güzel”, “Farkındayız”, “Eğitim Hakkımızdır”,”+1 Farkla” pankartları ile toplumun diğer bireylerinden farklı olmadıkları, sadece biraz daha özel ilgi istedikleri mesajı verildi.

Etkinlik LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşmasının ardından müzik dinletisiyle tamamlandı.

HARMANCI

Etkinlikte konuşma yapan LTB Başkanı Harmancı, “Farklılıklar aslında normal olandır” diyerek farklılıkları kabul ederek sevgiyle yürümenin normal olduğunu belirtti.

Başkan Harmancı, kromozon sayısı, etnik köken, dil, doğum yeri, ırk farketmeksizin bütün dünyanın tüm renklerinin kardeş olduğunu ve bu renklerin kardeşliği ile gerçek barışın yaşam bulabileceğini kaydetti.

Başkan Harmancı, Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farklı olanın normal olduğunu kabul ederek biraraya gelen ve seslerini yükselten herkese teşekkür etti.

LTB Gençlik Meclisi bünyesindeki Engelsiz Gençlik Masası’nın küçük bir hedefle yola çıkarak, yüzlerce insanı tek bir hedef doğrultusunda bir araya getirmesinin önemine vurgu yapan Başkan Harmancı, özverili çalışmalarından dolayı LTB Gençlik Meclisi ve Engelsiz Gençlik Masası üyelerine teşekkür etti.