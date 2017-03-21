Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu günü…Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında; bugün “Çorabını Gey da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, saat 19:00’da Dereboyu’nda yer alacak.

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası, 21 Mart’ın Birleşmiş Milletler’in 10 Kasım 2011 tarihli kararı ile Dünya Down sendromu Günü olarak belirlendiğini kaydetti.

Her yıl dünya genelinde Down Sendromu ile ilgili farkındalığı artırma adına çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anımsatan Engelsiz Gençlik Masası, kendilerinin de gün nedeniyle; “Çorabını Gey Da Gel” etkinliği gerçekleştireceklerini belirtti.

Etkinlikte giyilecek renkli çoraplarla down sendromunun gerçek sevgiye engel olmayacağı mesajı verileceği ifade edildi.

Açıklamada “bu anlamlı etkinlikte sizleri de aramızda görmek sevgimize güç katacaktır. Unutmayalım ki, yüreği büyük olan insanlar farklılıkları sevgi ile kucaklarlar” denildi.