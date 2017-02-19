Çözüm ardından Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit haklar isteniyor

Ankara’nın, AB’yi, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda katılım anlaşması yoluyla Türk ve Yunan vatandaşlarının adaya girişi ve kalma haklarını eşitlemeye teşvik ettiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan Lefkoşa’nın Gıyabında Brüksel ile Anlaşma İstiyor” başlığıyla verdiği haberinde, Ankara’nın, Kıbrıs sorununun olası bir çözümünün ardından Türk ve Yunan vatandaşlarının adaya giriş ve adada kalmasına yönelik eşit haklar istediğini ve Lefkoşa’nın gıyabında, Brüksel ile şartları istişare etmeyi ve anlaşmaya varmayı arzuladığını iddia etti.

“Güvenilir kaynaklara” göre, Türkiye’nin AB’nin kapısını çalarak, “Avrupa Birliği’ne Katılım Şartlarına Dair Uyum Yasası”nda olduğu gibi 75 milyon Türk vatandaşının giriş ve kalma haklarının AB vatandaşı olarak Yunanların haklarıyla eşitlendiği bir maddenin dahil edilmesini istediğini savunan gazete, benzer bir maddenin, Annan Planı’ndaki “Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Şartlarına Dair Taslak Uyum Yasası”nın, “Yunan ve Türk Uyrukluların Muadil Hakları” başlıklı 5’inci maddesinde yer aldığına dikkat çekti.

Bu maddede “Kıbrıs, Türk uyruklulara, giriş ve ikamet hakları konusunda Yunan uyruklulara uygulananlara muadil işlem uygulamaya yetkilidir” ifadelerinin geçtiğini belirten gazete, söz konusu maddenin devamında yer alan “Türk uyruklulara, yukarıdaki ilkelere ve Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımına uygun bu tür giriş ve ikamet haklarına ilişkin uygulama kuralları, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında altı ay içerisinde müzakere edilir” şeklindeki sözlerin “pastanın üzerindeki kiraz” olduğunu savundu.

Gazete, “Erdoğan Hükümeti”nin yeniden gündeme getirdiği bu madde temelinde, Türkiye ve AB’nin, federal devlet ve dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafı gıyabında, Türk vatandaşlarının Kıbrıs’a girişi ve Kıbrıs’ta kalması konusunda müzakerelerde bulunup anlaşmaya varabileceğini öne sürdü.

Görüntünün, Erdoğan’ın planlamalarına göre, “Türkiye’nin arzularına tutsak bir devlete” gönderme yaptığını iddia eden gazete, Türkiye’nin, federal devleti ve dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafını kuklaya dönüştürerek, Kıbrıs’la ilgili önemli bir konuda egemen bir rol üstleneceği yorumunda bulundu.

Gazete haberinde, bahse konu maddenin 2004 yılında Brüksel tarafından kabul edilmesinin endişe verici olduğunu da belirtti.