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  3. “Çözüm ve Barış Platformu” heyeti Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret etti
“Çözüm ve Barış Platformu” heyeti Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret etti

“Çözüm ve Barış Platformu” heyeti Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret etti

“Çözüm ve Barış Platformu” heyeti, müzakere sürecinde yaşanan krizle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

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Özlem Güran Akkorlu

“Çözüm ve Barış Platformu” heyeti, müzakere sürecinde yaşanan krizle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Krizle ilgili olarak liderlerden randevu talep eden ve dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşen Platform üyeleri, bugün saat 10.00’da da Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani ile Özel Kalem Müdür Cenk Gürçağ da hazır bulundu.

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