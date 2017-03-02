Çözüm ve Barış Platformu: “Müzakere sürecindeki kriz en erken zamanda aşılmalı”

Çözüm ve Barış Platformu, Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşmak amacıyla 22 aydır sürdürülen müzakere sürecinin bir krizden geçmekte olduğuna işaret ederek, bu krizin en erken zamanda aşılması gerektiğini vurguladı.

Platform, bugün saat 16.00’da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı ziyaret edeceğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere Espen Barth Eide'ye bir mektup vereceğini de bildirdi.

Platform adına Okan Dağlı tarafından yapılan açıklamada, “İki lider Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in BM'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürüttüğü müzakerelerin kesintiye uğramasıyla beraber barış dilinden uzaklaşılmış ve gündeme tam bir suçlama yarışı hakim olmuştur” denildi.

Krizle beraber milliyetçi şövenizmin ve ayrılıkçı düşüncenin hızla toplumların tüm kesimlerine yayılmasının, bölgede gelişen güven ortamını tersine çevirdiği ve gerginliği artırdığı kaydedilen açıklamada, 55 örgütün oluşturduğu Çözüm ve Barış Platformu’nun bu gelişmelerden büyük rahatsızlık duymakta olduğu ifade edildi.

PLATFORM, BUGÜN EİDE VE SPEHAR’I ZİYARET EDİP GUTERRES’E İLETİLMEK ÜZERE MEKTUP VERECEK

“Nedenleri ne olursa olsun bu saatten sonra krizin devam etmesi, çok uzun yıllardır iki toplumun yakınlaşması ve adada barış ikliminin doğması için mücadele eden kesimleri daha da derinden yaralarken, çatışma ve gerginlikten fayda sağlayan ayrılıkçı fanatiklerin de ekmeğine yağ sürmektedir” denilen açıklamada, “Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşmak amacıyla 22 aydır sürdürülen süreç bir krizden geçmektedir. Bu krizin aşılabilmesi için Çözüm ve Barış Platformu bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı ziyaret edecek. Bu durumun sona erdirilmesi için Çözüm ve Barış Platformu, BM Genel Sekreterliği görevini geçtiğimiz aylarda devralan Antonio Guterres'e iletilmek üzere bir mektubu da Espen Barth Eide'ye verecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’ndaki BM Merkezi’nde KKTC saati ile 16.00'da başlayacak görüşmeyle ilgili bilgi ve Genel Sekreter Guterres’e gönderilen mektubun görüşmeden sonra basınla paylaşılacağı belirtildi.

Çözüm ve Barış Platformu, Kıbrıs müzakere sürecinde yaşanan krizin ardından, geçen hafta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'i ayrı ayrı ziyaret ederek, yaşanan krizin karşılıklı anlayış çerçevesinde bir an önce çözülmesini talep etmişti.