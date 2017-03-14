Çözüm ve Barış Platformu: "Şartsız masaya dönün"

Çözüm ve Barış Platformu, liderlere, şartsız masaya dönme çağrısı yaptı.

Platform adına açıklama yapan Okan Dağlı, kopma noktasına gelen müzakerelerin tekrar başlamasını istediklerini belirtti.

Açıklamada, “Her iki liderin mevcut suçlama oyunlarını bir tarafa bırakarak, adadaki barış iklimine sürece başladıkları ilk günkü gibi tekrardan katkı koymalarını ve şartsız masaya dönmelerini talep ediyoruz. Bu arada bozulmaya yüz tutmuş güven ortamının yeniden tesisi için iki liderin anlaşmış oldukları güven artırıcı önlemlerin bu safhada çok daha önem kazandığını ve mazeretsiz bir şekilde uygulanmaları gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Platform, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Eide’ye de inisiyatif alması ve her iki lideri şartsız masaya davet etmesi çağrısında bulundu.