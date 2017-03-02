Çözüm ve Barış Platformu’ndan Guterres’e mektup

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Çözüm ve Barış Platformu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, iki lider ve toplum arasında güvenin geliştirilmesi için yardımcı olma çağrısında bulundu.

Platform’dan verilen bilgiye göre, Platform adına Okan Dağlı’nın imzasını taşıyan bir mektup, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e iletilmek üzere, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye teslim edildi.

Platformdan bir heyetin bugün ara bölgede Eide ile yaptığı görüşmede, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar de hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e hitaben yazılan mektupta, bugün Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde yaşanan duraksamanın, federal çözüme yönelik kararlı adımların atılmasında liderlerdeki cesaret ve iradenin önemini gösterdiği kaydedildi.

“TÜM KIBRISLILARIN CESARETLENDİRİLMELERİ GEREKİYOR”

Mevcut sorunun aşılması için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum lider ile iki toplumun desteklenmesi gerektiği belirtilen mektupta, “Tüm Kıbrıslıların, geleceği rehin alan geçmişin gölgesinden kendilerini kurtarmaları için cesaretlendirilmeleri gerekiyor” denildi.

Müzakerelerdeki olumsuz durumun “karşılıklı güvensizliğin sonucu” olduğu kaydedilen mektupta, “Geriye kalan en zor ve hassas konulara çözüm bulmak ancak, güven artırıcı önlemeler aracılığıyla güven ortamı yaratmakla mümkün olabilir” ifadesi yer aldı.

Mektupta, BM’nin, yakın zamanda taraflar arasında halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış güven arttırıcı önlemlerle yenilerinin hayata geçirilmesine yardımda bulunulmasının hayati bir unsur olduğu kaydedildi.