Cristiano Ronaldo, ikiz bebek babası olacak

32 yaşındaki Ronaldo'nun, ikiz bebek babası olacağı, bebeklerin annesinin ise ABD'nin batısından bir taşıyıcı anne olacağı iddia edildi.

The Sun gazetesinin ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ronaldo yakın çevresine kısa süre sonra kavuşacağı bebeklerinin Madrid'deki evine getirileceğini söyledi.

Kaynak "Ronaldo ailesinin yeni üyelerini görmek için sabırsızlanıyor. Özel hayatını gizli tutmak istiyor. Yakınlarına ikiz erkek bebeklerin doğmasına çok az zaman kaldığını söyledi" dedi.

Öte yandan, taşıyıcı annenin kim olduğu bilinmiyor.

Ronaldo'nun halihazırda yine taşıyıcı bir anneden olan 6 yaşında bir oğlu var.