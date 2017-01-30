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  3. CSO 2017’nin ilk konserini verdi

CSO 2017’nin ilk konserini verdi

CSO 2017’nin ilk konserini verdi 118

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini Lefkoşa’da verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konser Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Konserde, Mozart’ın 5 numaralı Keman Konçertosu (La Majör Kv.219) ve Ali Hoca’nın “Kıbrıs Kapriçyosu” isimli eseri icra edilerek, dünya prömiyeri yapıldı.

Halka açık ve ücretsiz olan konseri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da müzikseverlerle birlikte izledi.

İlk kez Kasım 2015’te müzikseverlerle buluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, genişlemiş kadrosu ile bugüne kadar 11 farklı konser verdi. Genişleyen kadrosu ile orkestra, 2017 yılında belli aralıklarla konser serisine devam edecek.