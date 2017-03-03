CTP de erken seçim önergesi verecek
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında, 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesi yönünde karar ürettiğini açıkladı.
Tuğçe Ülkü Aydın
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında, 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesi yönünde karar ürettiğini açıkladı.
Erhürman, partinin iki yetkili organın 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesi konusunda oy birliğiyle karar ürettiğini belirterek, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bugün Meclis’te olmaması nedeniyle, 2 Temmuz Erken Seçim Önergesi’nin önümüzdeki pazartesi günü Başbakan Özgürgün’ün imzasına açılacağını söyledi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin dün yapılan MYK ve Parti Meclisi toplantısında alınan kararları, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.
Erhürman, dün Meclis Başkanlığına sunulan güvensizlik önergesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda saat 11.30’da gerçekleştirilen basın toplantından CTP’li milletvekilleri de hazır bulundu.
CTP, dün Meclis Başkanlığı'na UBP-DP hükümeti aleyhine güvensizlik önergesi; TDP ise 2 Temmuz'da erken seçim önergesi sunmuştu.
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