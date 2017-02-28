Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Dipkarpaz'da Gençlik Kampı düzenledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dipkarpaz Belediyesi’ne ait Karpaz Wooden Houses'da konaklayan gençler, düzenledikleri eğitim toplantılarının yanı sıra bölgenin sorunlarını dinleyebilecekleri görüşmeler gerçekleştirdi.

Dipkarpaz İlkokulu öğrencilerine bir de sürpriz hazırlayan gençler okulun bahçesinde oyun alanı yaratarak resimler yaptı. Okula kitap, kırtasiye malzemesi de armağan eden gençler keşif yürüyüşleri yaparak doğanın tadını çıkardı. Gençler yemek ihtiyaçlarını da bölgedeki emekçi kadınların hizmetlerden yararlanarak sağladı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile bölge sorunlarını görüşmek için toplantı gerçekleştiren gençler, Karpaz’ı geliştirme projeleri hakkında da bilgi aldı.

Milliyetçilik, enternasyonalizm ve örgütlenme üzerine eğitim toplantıları düzenleyen gençler, MYK üyesi Dr. Cemal Mert’in sunumunu izledi.

Mert derslerdeki konuşmalarında son dönemde dünyada artan milliyetçiliğin tehlikelerine, kutuplaşmalara ve aşırı sağ partilerin iktidara gelmesinin yaratacağı dalgalara değindi.

Enternasyonalizm hakkındaki konuşmasında ise Mert, insan odaklı politikaların üretilmesi ile örgütlenmenin daha kolay yapılabileceğini söyledi.

“ARCH HOUSES KONUSUNDA BİRLİKTE MÜCADELE SÖZÜ”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, örgüt başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı kalabalık grupla köyü gezen gençler, Turizm Bakanlığı tarafından kapatılan Arch Houses hakkında da yerinde bilgi aldı.

Gençler bölge halkına bu konuda birlikte mücadele sözü verdi.

Dipkarpaz kadınlarının 'ÇATOM' ismiyle üretim yaptıkları yeri ve ürünleri de Dipkarpaz Zeytinyağı Müzesi'nde görme fırsatı bulan gençler, dönüş yolunda Erenköy Lisesi’nde durarak, yanlarında getirdikleri kitapları lise kütüphanesine hediye etti.