CTP Girne İlçe Örgütü: "Girne konusunda yapılan girişimleri takip edeceğiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Örgütü, Girne konusunda yapılan girişimleri takip edeceklerini, gerekli gördükleri noktalarda katkı koyucu muhalefet politikalarını sürdüreceklerini kamuoyunun bilgisine sundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne’de su baskınları ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantıda detaylı bir bilgilendirmenin yapıldığı ve önlemlerin hızlıca alınacağının bilgisini büyük bir memnuniyetle öğrendiklerini kaydetti.

Kişi yaptığı yazılı açıklamada, 2016 sonlarında basınla paylaştıkları trafik ile ilgili açıklamalarını anımsatarak, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün ise yapılan eleştiriye limit üstü bir tepki ile cevap verdiğini savundu.

Kişi, “Bizler toplum yararına katkı koyucu eleştiri ortaya koymaya devam edeceğiz. Umarız Belediye Başkanı bu tip açıklamaları kişisel algılamaktan vazgeçer ve katkı koyucu eleştirilerimizi toplumsal faydaya dönüştürür” dedi.

Öte yandan çarpık ve plansız yapılaşmanın sonuçlarının son örneğininin yoğun yağışlar sonrası Girne’de yaşanan su baskınları ile görüldüğüne dikkat çeken Kişi, olayın yaşanmasındaki temel faktörlerden birinin dere yataklarına olan müdahale olduğunu kaydetti.

Bu riski birçok uzman ve özellikle Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil’in felaketin yaşanmasından kısa süre önce vurguladığına işaret eden Kişi, “Yapılan tüm uyarılara karşın devlet yetkililerin ve yerel yönetimlerin herhangi bir önlem almamış olması su taşkınların göz göre olmasına neden olmuştur” dedi.

Su taşkınlarının sonucunda Belediye Başkanı ve Girne Kaymakamı’nın gerekli işlemleri yapmak yerine, suçlama oyunlarına başvurduklarını, konu ile ilgili sorumluluklarından kaçtıklarını savunan Kişi, su taşkınları sonrasında zararın ne kadar büyük olduğunun daha net görüldüğünü vurguladı.

Kişi şöyle devam etti:

“Bunun üzerine Girne Belediye Başkanı’nın 51/95 sayılı Belediyeler yasasının 19(2) maddesinde yer alan su baskınlarını önleme görevini derhal yerine getirmesi beklenirken 29 Aralık’ta Girne Belediye Meclisi’ni toplantıya çağırmış ve rutin idari gündemlere yer vermiş olduğunu büyük bir şaşkınlıkla öğrendik.

Bunun üzerine CTP Girne Belediye Meclisi üyelerimiz ilgili toplantıda gündeme geçilmeden böyle bir hadisenin akabinde bu konunun gündem edilmemesini eleştirerek meydana gelen böyle bir hadisenin akabinde bu konunun gündem edilmemesini eleştirerek meydana gelen su baskınları ve alınması gereken önlemler gündemli tek gündemli bir toplantı talep etmişlerdir.

Bu görüş kabul edilmiş ve söz konusu toplantı iptal edilerek tek gündemle 3 Ocak tarihinde Belediye Meclisi toplanmıştır.

İlgili toplantıda detaylı bir bilgilendirmenin yapıldığı ve önlemlerin hızlıca alınacağının bilgisi büyük bir memnuniyetle öğrendik. CTP Girne İlçe Örgütü olarak gerek yapılan girişimleri takip edeceğimizi gerekse gerekli gördüğümüz noktalarda katkı koyucu muhalefet politikamızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”