CTP: "Hukuka aykırı işlem yapma rekoru kırdılar"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümetin hukuka aykırı kararlar aldığını savunarak, CTP’nin, bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra böyle işler karşısında sessiz kalmayacağını kaydetti.

UBP-DP’nin henüz hükümetteki bir yılını doldurmadığını belirten CTP, “Bu hükümet hukuka aykırı işlem yapma rekorunu elinde bulunduruyor” açıklamasında bulundu.

CTP’den yapılan açıklamada hükümetin Genel Tarım Sigortası Fonu, Sayıştaylıkla ilgili bazı uygulamaları eleştirildi.

CTP, Bakanlar Kurulu’nun 17 Ocak’ta aldığı “yaşanan kuraklık sonucu tazminatların ödenebilmesine imkan sağlanması amacıyla Genel Tarım Sigortası Fonu’nun devletten oluşacak alacaklarından Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ihtiyaçları karşılandıktan sonra mahsup edilmek üzere 18 milyon TL’nin Genel Tarım Sigortası Fonu’na aktarılması” kararının hukuka aykırı olduğu görüşünü savundu.

“KİTABINA UYDURMA GAYLESİ”

Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kuraklık sonucu tazminatların ödenememesi durumunda ne yapılması gerektiği yasada son derece net biçimde ve yoruma açık olmayan amir bir hükümle düzenlenmişken hükümet, yaptığı hukuka aykırılığı kitabına uydurma gayesiyle bu konuda, Sayıştay’dan kararın uygulanmasının uygun olduğuna dair yazı almayı ihmal etmedi.

Hükümetin bununla yetinmeyip Sigorta Yönetim Kurulu’nu kararı kabul etmesi için baskı altına alması, bunu başaramayınca Yönetim Kurulu’nda görev yapan kamu görevlilerini görevden alma yoluna gitmesi yönünde alınan duyumlar ise ortada daha da büyük bir garabetin bulunduğunu düşündürmektedir.

Hükümeti bir an önce bu hukuk dışı karardan geri dönmeye, görevden alınan bürokratların görevden alınma gerekçelerini kamuoyuna açıklamaya ve anayasal kurum olan Sayıştay’ı hukuka aykırılıkları ört bas etmek için kullanmaktan vazgeçmeye davet ederiz.”