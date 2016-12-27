CTP hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), elektrikte, üretim maliyetlerini düşürecek ve uzun vadeli bir program dâhilinde enerji arzını planlayacak herhangi bir proje açıklanmaksızın, yalnızca dövizdeki ve yakıt fiyatlarında artışı fiyatlara yansıtmak şeklindeki bir kolaycılıkla yapıldığını belirttiği zammı kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

CTP’den yapılan açıklamada, CTP’nin iktidarda olduğu dönemde akıllı sayaçların alınmasıyla kayıp kaçakların ciddi şekilde azaltıldığı kaydedilerek, o dönemde tahsilât oranlarının önemli oranda artırıldığına ve fiyatların düşürülerek hem dar gelirlilere hem de sanayiciye belirli saatlerde çok ucuza elektrik tüketimi imkânı sağlandığı ifade edildi.

Buna ek olarak, toplam 35 megavatlık yakıt verimliliği yüksek iki yeni santralin alınarak üretim maliyeti yüksek olan buhar tribünlerine ihtiyaç azaltıldığı belirtilen açıklamada, belediyelerin, kamu ve özel sektörün birikmiş borçlarının yeniden yapılandırılarak KIB-TEK’in alacaklarının azaltılmasının sağlandığı ve maliyet bileşenlerinden olan faiz giderlerinin aşağılara çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu hükümetin tüm icraatlarında kendini gösteren, geleceği, insanlarımızın refahını, üreticileri ve ekonomideki kesimleri düşünmek yerine, günü kurtarmaya, daha doğrusu geçiştirmeye yönelik tavır bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. CTP, hükümeti bu tavrından bir an önce vazgeçmeye ve tüm kesimleri ciddi bir yük altına sokan bu kararı geri almaya davet eder” denildi.