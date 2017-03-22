CTP iade edilen yasalar için: "Adeta yangından mal kaçırırcasına..."

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Üyesi, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Ahmet Gülle, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiği iki yasaya ilişkin, Cumhurbaşkanı’nın gerekçeleri henüz komite üyelerine ulaştırılmadan, Komite Başkanlığı'nca komiteye toplantı çağrısı yapılmasını “iyi niyetli bir tavır olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını” kaydetti.

Yazılı açıklama yapan iki milletvekili, komitede bu yasaların görüşülmesini, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gerekçelerinin detaylı bir biçimde incelenmesine yetecek makul bir zaman ayrıldıktan sonra ileriki günlere bırakılması görüşünde olduklarını kaydetti.

Ortak yazılı bir açıklama yapan, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ahmet Gülle ile komite üyesi CTP Milletvekili Erkut Şahali, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 6 Mart tarihli oturumda oy çokluğu ile geçen “KKTC Yüksek Öğretim (Değişiklik) Yasası’”, “Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası” ile “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nı hukuki ve teknik yönden inceleyerek, kapsamlı ve detaylı birer gerekçe ile yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiğini belirterek, gerekçelerin ciddiyetle ve ayrıntısıyla incelenmesi gerektiğini belirtti.

“ADETA YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA…”

Açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı’nın gerekçeleri henüz İdari Kamu ve Sağlık işleri Komitesi üyelerine ulaştırılmadan, adeta yangından mal kaçırırcasına, komite toplantı çağrısının yapılmış olmasını, iyi niyetli bir tavır olarak değerlendirmek mümkün değildir. Üstelik Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 27. maddesi, toplantı gündemlerinin komite üyeleri ile istişare edilerek saptanacağını açıkça emrettiği halde, iade edilen yasaların görüşüleceği komite toplantı çağrısının hiçbir istişareye gerek duyulmadan yapılmış olması, ortada iyi niyetin bulunmadığının da somut bir kanıtıdır.”

“KOMİTEDE DE GENEL KURULDA DA OLUMSUZ OY KULLANDIK”

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin CTP’li üyelerinin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın iade ettiği her üç yasaya da komite aşamasında olumsuz oy kullandıkları kaydedilen açıklamada, genel kurulda da parti olarak bu tavrın sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“KKTC Yüksek Öğretim (Değişiklik) Yasası, gerçek anlamda özerk bir kuruma ihtiyacımız varken mevcudun da gerisine götüren ve siyasallaştıran unsurlar içerdiği için reddetmiştik. Üstelik konuya birinci derecede muhatap üniversitelerimizin ve YÖDAK Başkan ve üyelerinin görüşleri de bizim görüşlerimizle örtüşmekteydi. Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası ile Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası’nı ise halen tamamlanmayı bekleyen ancak tüm ısrarımıza karşın bir türlü gündeme alınmayan Kamu Görevlileri Yasası ile bu konuda adil ve şeffaf bir çözüme ulaşılacak yerde, yeni bir üçlü kararname makamı yaratıldığı için reddetmiştik. Bu görüşlerimizi koruyarak ve Akıncı’nın görüşleri ve iade gerekçeleri ile birlikte, bu yasaları yeniden ele almak üzere komite toplantısında hazır bulunacağız.”

Konuya titizlikle eğilme gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ile restleşme görüntüsü oluşturan bu çok erken ve istişaresiz toplantı çağrısını yanlış bulduğumuzu da belirtmeyi görev sayarız. Bizim tutumumuz, komitede bu yasaların görüşülmesinin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gerekçelerinin detaylı bir biçimde incelenmesine yetecek makul bir zaman ayrıldıktan sonra ileriki günlere bırakılması yönünde olacaktır” ifadelerine yer verildi.