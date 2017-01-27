CTP Türkmenköy’de başkan Özadalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Türkmenköy Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi ve Ali Özadalı Ocak Örgütü Başkanlığına seçildi.

Türkmenköy Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen kongreye Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Gençlik Örgütü temsilcileri de katıldı. Kongrenin ardından İsmet Mehmeteminoğulları Örgüt Sekreteri, Mustafa İmamoğlu Sayman görevine getirilirken, İsmet Murat, Peral Akim, Mehmet Katırcıoğlu ve Kemal Cesuroğlu üye olarak yönetimde görev aldılar.