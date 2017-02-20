CTP ve AKEL: “Liderler masaya dönmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi, AKEL Limasol İlçesi’nin davetlisi olarak Limasol’a ziyaret gerçekleştirdi. Dostluk ve yeniden yakınlaşma faaliyetleri çerçevesinde heyetler ağaç dikerek bir park oluşturdu. Partililer, Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan kritik gelişmeleri de değerlendirerek liderlere barış ve çözüm için sorumluluk duygusuyla hareket etme ve masaya dönme çağrısında bulundu. Gün boyu süren etkinlikte birlikte yaşamın, ortak vatanın önemine değinildi.

KİŞİ: KIBRIS’TA ÇÖZÜM CTP VE AKEL İLE MÜMKÜNDÜR

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi yaptığı konuşmada AKEL Limasol’a davetinden dolayı teşekkür ederek, “Bir süredir birlikte barış için, barışın adamıza gelmesi için çalışıyoruz. CTP Girne İlçesi ve AKEL Limasol olarak birlikteliğimizi artırmalı ve çözüm için daha çok çalışmalıyız” dedi. Kişi, son günlerde yaşanan olumsuz gelişmelerde CTP ve AKEL’in soğukkanlı ve olumlu tavrının sürecin devamına yönelik katkı koyucu olduğunu vurguladı. İki lideri gerekli tavrı geliştirip, gerekli adımları atmaya çağıran Kişi, Kıbrıs Sorunu’nun çözümü için faaliyetlerin devam etmesi ve bu zor günlerin aşılması gerektiğini söyledi. Kişi şöyle konuştu:

“Umutlarımızı yüksek tutmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. AKEL Limasol ve CTP Girne İlçesi olarak Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik ortak etkinlik yapmayı sürdürecek ve çözüm sürecini desteklemeye devam edeceğiz. Kıbrıs’ta çözüm Kıbrıs’ın iki ilerici partisi CTP ve AKEL ile mümkündür. Çözüm ve barış güçlerinin atağa kalkması, halkların bir adım önünde yürümesinin vaktidir. İlerici Kıbrıs halklarından beklenen budur. Geçmişte boğulup kalamayız, hatalardan ders çıkarıp, birbirimizin yarasını sararak, elini tutarak yürüyeceğiz bu yolu. Kurtulmak yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

GEORGİOU: LİDERLER ÇIKMAZI AŞIP MASAYA DÖNMELİ

AKEL Limasol İlçe Sekreteri George Georgiou, “Bugün burada aynı vatanı paylaştığımız yoldaşlarımızla bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. CTP Girne İlçesi’nden dostlarımız, Limasol’un kalbi olan Türk bölgesine hoş geldiniz, kendi evinize hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasında bu etkinlik aracılığıyla dostluk, kardeşlik ve işbirliği mesajını toplumların tüm kesimlerine gönderdiklerini kaydetti. “Biz milliyetçiliğe, toplumlararası kin eken anlayışlara karşı aktif olarak somut faaliyetlerle mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” diyen Georgiou, Kıbrıs’ın Kıbrıslıların olduğunu, Kıbrıs’ın kendi evlatlarına ait olduğunu söyledi. Bu ortak faaliyetlerle tek bir amaç için çalıştıklarını ifade eden Georgiou, amaçlarının barış, çözüm ve yeniden birleşme olduğunu vurguladı. Georgiou sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlikte çaba göstererek bugün yaşanılan çıkmazı ve tıkanıklığı aşıp liderlere görüşme masasına dönme çağrısında bulunuyoruz. Biz Kıbrıslırumlara ve Kıbrıslıtürklere, AKEL Limasol ve CTP Girne olarak söz veriyoruz, birlikte ortak evimizin inşası için çalışmaya devam edeceğiz. İki toplumun barış ve güvenlik içerisinde yaşayacağı ortak vatanın inşaası için birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz.”