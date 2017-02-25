CTP ve AKEL Mağusa örgütleri işbirliğini görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa ilçe örgütü ile Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) “Mağusa” örgütü bir araya gelerek işbirliği konularını görüştü.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP Mağusa ilçe binasında yer alan görüşmeye, CTP Mağusa Örgüt Başkanı Oktay Kayalp, İlçe Sekreteri Erdoğan Sabriler, Erhun Şahali ile AKEL Mağusa İlçesi Sekreteri Chrysanthos Zannettos katıldı.

Görüşmede, iki parti arasında geçmişten gelen mevcut işbirliği ve dayanışmanın gelecek dönemde de birlikte düzenleyecekleri etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, müzakere sürecinin devamıyla adanın yeniden birleşmesi dileği ifade edildi.

Görüşmeyi değerlendiren CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, “İki toplumun yakınlaşması ve birbirini daha iyi tanıyabilmesi için ortak etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.