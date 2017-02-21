CTP'de istifa şoku!
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde istifalar devam ediyor.
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CTP de istifalar devam ediyor. Aralarında örgüt başkanları ve yöneticilerinin de olduğu 26 kişi daha CTP den istifa etti. İstifa eden kişilerin, istifalarını bugün CTP Parti Meclisi’ne sunması bekleniyor.
1 ALİ (DANA) ÖZGÜNEL
2 ECEVİR AR
3 EBRU YALÇIN KARAKAŞLI
4 YEŞİM NALBANTOĞLU
5 ABDÜLKERİM DEMİRTAŞ
6 AHMET GÜNGÖR
7 ALİ ÖRSDEMİR
8 ATİLA ÖRSDEMİR
9 ÇİMEN COŞALEV
10 FİRUZAN NALBANTOĞLU
11 HASAN ÖRSDEMİR
12 HATİCE AR
13 HÜSEYİN S. TUĞCAN
14 İSMİHAN ENGİN
15 MELİHA DEMİRTAŞ
16 MERYEM DAVULCUOĞLU
17 MUSTAFA ÇILDAN
18 OKTAY MÜJDE
19 ÖZAY ENGİN
20 SERHAL DAVULCUOĞLU
21 SEVİM DİNLEYİCİ
22 VELİ ACU
23 YUSUF DİNLEYİCİ
24 YUSUF KORHAN
25 YUSUF ÜRETEN
26 ZERRİN ÖZMENEK
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