CTP'de istifa şoku!

CTP de istifalar devam ediyor. Aralarında örgüt başkanları ve yöneticilerinin de olduğu 26 kişi daha CTP den istifa etti. İstifa eden kişilerin, istifalarını bugün CTP Parti Meclisi’ne sunması bekleniyor.

1 ALİ (DANA) ÖZGÜNEL

2 ECEVİR AR

3 EBRU YALÇIN KARAKAŞLI

4 YEŞİM NALBANTOĞLU

5 ABDÜLKERİM DEMİRTAŞ

6 AHMET GÜNGÖR

7 ALİ ÖRSDEMİR

8 ATİLA ÖRSDEMİR

9 ÇİMEN COŞALEV

10 FİRUZAN NALBANTOĞLU

11 HASAN ÖRSDEMİR

12 HATİCE AR

13 HÜSEYİN S. TUĞCAN

14 İSMİHAN ENGİN

15 MELİHA DEMİRTAŞ

16 MERYEM DAVULCUOĞLU

17 MUSTAFA ÇILDAN

18 OKTAY MÜJDE

19 ÖZAY ENGİN

20 SERHAL DAVULCUOĞLU

21 SEVİM DİNLEYİCİ

22 VELİ ACU

23 YUSUF DİNLEYİCİ

24 YUSUF KORHAN

25 YUSUF ÜRETEN

26 ZERRİN ÖZMENEK