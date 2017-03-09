CTP'den hükümete: "Derhal çıktığınız yoldan geri dönün"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, “hükümetin, öğrencilerin burslarını kestiğini, fakat daha farklı alanlarda sınırsız harcamalardan kaçınmadığını” ileri sürerek, “hükümet, ‘’öğrenci düşmanı’’ imajına sahip olmuş ve bundan hiç hicap duymamıştır” iddiasında bulundu.

CTP Gençlik Örgütü, hükümete “derhal çıktıkları yoldan geri dönmeleri” çağrısında bulundu.

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, yaptığı yazılı açıklamada, “Gençlerin bugününü ve yarınlarını anlam verilmez bir şekilde körelten mevcut zihniyeti, bizler çok iyi tanıyoruz. Bu amaçsız, öngörüsüz ve günü birlik politikalar ile kendi zümresel ve pozisyonel çıkarlarını üzerinden hareket eden yönetim erkini, yani çok parçalı az tabanlı UBP-DP hükümetini, çok iyi biliyoruz” görüşlerini savundu.

KKTC’deki ara eleman açığının ve çalışma izniyle yabancıların bu açığı kapatıyor oluşunun ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu öne süren Tomgüsehan, özetle şunları kaydetti:

“Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya göre 93 bin Sosyal Sigortalıdan 42 bini yabancı uyruklu olmakla birlikte, Ülkemizde işsiz sayısı 12 bini aşmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi Sosyo – Ekonomik politikalar alanında yanlışlar olduğu muhakkaktır.

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmemiş olması, ara elaman açığını gün geçtikçe artırmaktadır. Öte yandan yükseköğrenime geçiş standartlarının düşük ve çok kolay oluşu geleceğimize ve günümüze dair tamiri güç sorunlar yaratmaktadır.

Burs politikasını ilk tahlilde çözümlemek için, eleman ihtiyacımıza, öğrencilerin başarı durumuna ve ailenin ekonomik durumuna bakılarak tekrardan oluşturulmalıdır.

1. Tüm lise mezunlarının yükseköğrenime geçişini özendirmeyecek fakat lisansüstü ve doktora öğrencilerini desteklemeli.

2. İhtiyaca göre mesleki ve teknik alanlara, gelecek garantili iş alanları yaratarak öğrencilerin teşviklerini artırmalı.

3. Başarı ödüllendirecek burs ve harçlık modelleri geliştirilmeli (başarının tanımı tekrardan ele alınmalı. Okullar ve alanlar arasında ilişkiler kurulmalı ve zorluk dereceleri teknik çalışmalar ile belirlenmeli başarı kavramı sübjektiften çıkartılmalı)

4. Ekonomik anlamda gerçekten ihtiyaçlı yükseköğrenim gören öğrencileri destekleyici burs ve harçlık politikaları belirlenmeli. İhtiyaçlıların belirlenmesi için ehil denetleme ve takip ekipleri geliştirilmeli.”

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, 1 Mart 2017 itibariyle yürürlüğe giren burs tüzüğündeki değişikliklerin, ağırlıklı olarak bursları azaltma özelliği taşımakta olduğunu, burs kriterlerine ilişkin ise sadece doktora düzeyindeki öğrencilerin ortalamasının da gözetileceği üzerinde durulmakta olduğunu savundu.

“Burs kriterlerini yeterince düzenlemeksizin, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına göre burs uygulamalarını güncellemeksizin, tüm lise mezunlarının otomatik yükseköğrenime geçişini özendirmekten vazgeçilmeksizin, başarı ölçütlerini gözden geçirmeksizin ve ekonomik anlamda gerçekten ihtiyaçlı olan öğrencileri destekleyecek daha güvenilir bir denetleme mekanizması kurulmaksızın sırf burs harcamalarını kâğıt üzerinde azaltmaya dönük bursları oransal olarak azaltma girişiminin tam manasıyla kolaycılık olduğunu” öne süren Tomgüsehan, hükümetin ve Eğitim Bakanlığının kamuoyunu bilgilendirmeksizin burs tüzüğünde yaptığı bu değişikliklerin, sadece göz boyamaya dönük olduğunu ve esas sorunu ortadan kaldırmayacağını iddia etti.

Tomgüsehan, özetle şunları savundu:

“Konunun sosyal boyutu göz ardı edilmeksizin başarı burslarının devam ettirileceği, destek bursunun ise kredi sistemine göre veyahut da ekonomik kriterler ışığında hibrit bir modele göre düzenleneceği yeni bir yapı, olması gerekendir.

Sonuç olarak, Hükümet 1 Mart 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren tüzük değişikliği ile sadece kısa vadede burslar belirli oranlarda azaltmayı öngörmüş, konunu işgücü planlaması başta olmak üzere önemli siyasi ve toplumun geleceğini ilgilendiren boyutlarına ilişkin hiçbir çaba ortaya koymamış ve hiçbir açıklamada da bulunmamıştır.”