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  3. CTP'den Sınırüstü'ndeki kazaya tepki: "Ya çözüm bulun ya da istifa edin"
CTP'den Sınırüstü'ndeki kazaya tepki: "Ya çözüm bulun ya da istifa edin"

CTP'den Sınırüstü'ndeki kazaya tepki: "Ya çözüm bulun ya da istifa edin"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, İskele Ercan anayolunda dün yaşanan okul minibüsü kazasına işaret ederek, “Yakın geçmişimizde yaşanan üzücü olayı yine bizlere hatırlatmakta gecikmeyen hükümeti esefle kınıyoruz” dedi.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, İskele Ercan anayolunda dün yaşanan okul minibüsü kazasına işaret ederek, “Yakın geçmişimizde yaşanan üzücü olayı yine bizlere hatırlatmakta gecikmeyen hükümeti esefle kınıyoruz” dedi.

CTP Gençlik Örgütü konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “Yaşanan acı olaydan sonra palyatif  tedbirlerin gerçek çözüm olmadığı ortadayken mevcut hükümetin iş bilmez tavırları sayesinde umarız ki acılar çoğalmaz” ifadelerini kullandı.

“Hükümet etmeyi yap boz oyunu sanan zihniyetin, yaşanan kazalarda sorumluluğu en yüksek seviyededir” denilen açıklamada, hükümetin bu sorunlara ya çözüm bulması ya da istifa etmesi gerektiği savunuldu.

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