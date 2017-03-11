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CTP’li kadınlardan 8 mart bildirisi

CTP’li kadınlardan 8 mart bildirisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) mensup kadınlar, 8 Mart çerçevesinde bildiri dağıttı.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) mensup kadınlar, 8 Mart çerçevesinde bildiri dağıttı.

CTP’den yapılan açıklamada, “CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir hafta boyunca sürdürdüğü etkinliklere bildiri dağıtarak devam etti. Mağusalı kadınlar devlet daireleri, okulları ve hastaneyi ziyaret ederek buralardaki emekçi kadınlara bildiri verdi, pastelli ikramında bulundu” ifadesine yer verildi.

Ziyaretlerde, “kadın ve siyaset”, “seçimlerde cinsiyet kotası”, “yeri üretimin desteklenmesi” ve “kooperatifleşme” gibi konuların ele alındığı aktarıldı.

Daha güçlü olunması için kadınların güçlerini birleştirmesi gerektiği de vurgulandı.

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