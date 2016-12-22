CTP’nin 46. yılı şiirlerle kutlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, “Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganı ile kutlanan 46’ncı kuruluş yıldönümünün etkinlikleri, dün akşam, Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilen “Müzik ve Şiirle 46. Yıl” adlı etkinlikle devam etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, gecede Serkan Soyalan’ın şiirleri eşliğinde Hüseyin Olgaçer, Necla Egemen ve Melisa Basrioğlu’nun müzik dinletisi yer aldı.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefkoşa milletvekili ve MYK üyesi Doğuş Derya, Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, Gençlik Örgütü üye ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Gecede partiye yıllarca emeği geçmiş kişiler sahneye davet edilerek kendilerine kırmızı karanfil takdim edildi.

ERHÜRMAN: KÜLTÜRÜMÜZE, SANATIMIZA SAHİP ÇIKTIK, ÇIKACAĞIZ...

Genel Başkan Tufan Erhürman katılımcılara seslendiği kısa konuşmasında, kültür-sanat etkinliklerinin varoluş mücadelesinin bir parçası olduğunu, yeni dönemde bu tür etkinliklere daha fazla ağırlık vereceklerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 46. kuruluş yıldönümü etkinliklerinin Kıbrıs sorununda yaşanan hareketli gelişmelerin içinden geçilen günlerde gerçekleştiğini, bu nedenle daha çok Kıbrıs müzakereleri ile ilgili konferanslar, paneller düzenlemeyi tercih ettiklerini belirtti.

“Naci Talat Vakfı’nda düzenlenen müzik ve şiir dinletisi etkinliği kutlama haftamıza renk kattı. Kültür-sanat var oluş meselesidir. Kültürümüzü ve sanatımızı her gün daha da geliştirerek gelecek nesillere aktarmak ciddi bir siyasi hedeftir” diyen Erhürman, CTP’nin Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine verdiği katkıya da değinerek bunun en önemli mihenk taşlarından birisinin de kültüre ve sanata sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Parti olarak bundan sonraki süreçte siyasi mücadelenin yanı sıra kültür-sanat alanındaki faaliyetlere de daha fazla ağırlık vereceklerini dile getiren Erhürman, konuşmasını gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek tamamladı.