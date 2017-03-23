Çukurca'da çatışma: 1 şehit

Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan PKK'lılar, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı. Üs bölgesindeki askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, dört asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı, saldırının saat 21:15'te gerçekleştiğini, yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Bölgede PKK'lılara başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: AA