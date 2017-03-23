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Çukurca'da çatışma: 1 şehit

Çukurca'da çatışma: 1 şehit

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lılar, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

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Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan PKK'lılar, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı. Üs bölgesindeki askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, dört asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı, saldırının saat 21:15'te gerçekleştiğini, yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Bölgede PKK'lılara başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

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