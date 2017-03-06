Cuma gününe kadar su kesintisi olacak
Ercan Hava Limanı, Kırklar, Erdemli, Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerine bugün saat 16:00’dan, 10 Mart Cuma gününe kadar su verilemeyecek.
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Ercan Hava Limanı, Kırklar, Erdemli, Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerine bugün saat 16:00’dan, 10 Mart Cuma gününe kadar su verilemeyecek.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre kesinti, DSİ İsale hattında yapılacak teknik bakımdan kaynaklanıyor.
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