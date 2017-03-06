Lefkoşa21 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Cuma gününe kadar su kesintisi olacak
Cuma gününe kadar su kesintisi olacak

Cuma gününe kadar su kesintisi olacak

Ercan Hava Limanı, Kırklar, Erdemli, Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerine bugün saat 16:00’dan, 10 Mart Cuma gününe kadar su verilemeyecek.

A+A-

Ercan Hava Limanı, Kırklar, Erdemli, Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerine bugün saat 16:00’dan, 10 Mart Cuma gününe kadar su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre kesinti,  DSİ İsale hattında yapılacak teknik bakımdan kaynaklanıyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.