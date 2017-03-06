Cuma gününe kadar su kesintisi olacak

Ercan Hava Limanı, Kırklar, Erdemli, Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerine bugün saat 16:00’dan, 10 Mart Cuma gününe kadar su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre kesinti, DSİ İsale hattında yapılacak teknik bakımdan kaynaklanıyor.