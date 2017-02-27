Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor
Ülkede, yarından itibaren 3 Mart Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.
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Ülkede, yarından itibaren 3 Mart Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın ve 1 Mart Çarşamba yer yer hafif yağmur, 2 ve 3 Mart yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak. Hava 4, 5 ve 6 Mart’ta az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 20 - 22 derece, diğer günlerde ise 17 - 19 ºC dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.
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