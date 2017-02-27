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  3. Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor
Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor

Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor

Ülkede, yarından itibaren 3 Mart Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.

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Ülkede, yarından itibaren 3 Mart Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın ve 1 Mart Çarşamba yer yer hafif yağmur, 2 ve 3 Mart yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak. Hava 4, 5 ve 6 Mart’ta az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 20 - 22 derece, diğer günlerde ise 17 - 19 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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