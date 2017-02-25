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Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD büyükelçisi doherty’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD büyükelçisi doherty’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty ile görüştü.

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Uğur İrtem

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda bu sabah saat 10.00’daki kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu.

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