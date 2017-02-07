Cumhurbaşkanı Akıncı, Ağaoğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Zübeyir Ağaoğlu’nu kabul etti. Ağaoğlu "Anılarım 1" adını verdiği yeni kitabını bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya takdim etti.
A+A-
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Zübeyir Ağaoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ağaoğlu "Anılarım 1" adını verdiği yeni kitabını bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya takdim etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ağaoğlu'nu çalışmasından dolayı kutlayarak anıların derlenerek gelecek kuşaklara bırakılmasının, toplumsal belleğin canlı tutulması açısından önemli olduğunu söyledi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.