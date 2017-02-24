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Cumhurbaşkanı Akıncı AP Türkiye Raportörü Piri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı AP Türkiye Raportörü Piri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada temaslar yapan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada temaslar yapan  Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.00’te başlayan görüşmede, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin  ile Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ da hazır bulundu.

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