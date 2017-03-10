Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bu sonuçlar düşündürücü ve kaygı verici"

Tuğçe Ülkü Aydın - Rahme Çiftçioğlu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Rekabet Edebilirlik Raporu’nun sonuçlarında, özellikle sağlık ve ilköğretimde göreceli olarak kötüleşme olduğunun belirtildiğini kaydederek, “Bunun alarm verici bir şey olması gerek” dedi.

Son 8 senede ortaya çıkan raporlarda Kuzey Kıbrıs’ın 140 ülke içinde 99’uncu ile 123’üncü sıralar arasında gidip geldiğini ifade eden Akıncı, “Bu yıl 114’üncü sıradayız. Rekabet edebilirlik endeksimiz 7 üzerinden 3,5 civarında. Bu sonuçlar düşündürücü ve kaygı verici” şeklinde konuştu.

Rekabet edebilirliğin iyileştirilebilmesi için yapılan önerilerin icraata dökülmediğini söyleyen Akıncı, “Tespit edilen sıkıntılar ve zafiyetler ortadan kalkmak yerine, kronikleşerek büyümekte. Ekonomik potansiyelimizi maksimize etmekten giderek daha da uzaklaşmaktayız. İstikrarsız politikalar yönetim zafiyetleri, verimsiz devlet bürokrasisi ve benzeri sorunların olması rekabet edebilirliğin temel gereksinimlerinin bile karşılanmadığı anlamına geliyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın göreceli olarak iyi olduğu alanları da olduğunu kaydeden Akıncı, “Güney Kıbrıs ile aramızda çok büyük farkların olmadığının ve bu farkın kapatılabilir olduğunun söylenmesi elbette memnuniyet verici” şeklinde devam etti.

Zaman zaman yapılan konuşmalarda ‘çözüm olursa mahvoluruz, kiminle nasıl rekabet ederiz” gibi ifadeler kullanıldığını belirten Akıncı, “Çözüm olsun ya da olmasın, rekabet edebilir gücümüzün Güneyle kıyaslandığında farkın kapatılabilir noktada olması bize yeni ek motivasyon olmalı. Bu konuda gayretlerimizi artırmamız gerek” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hazırladığı 2016- 2017 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu bugün düzenlenen toplantıyla açıklandı. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Vekili ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve KTTO Başkanı Fikri Toros konuşma yaptı.

“HASTALIK AYNI, TEDAVİLER DE BELLİ. AMA ANLAŞILAN O YÖNDE BİRAZ GERİ KALIYORUZ”

Mustafa Akıncı, konuşmasına Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na teşekkürlerini ileterek başladı.

Odanın bu konuda 9 yıldır çalışma yaptığını, çalışmaların akademi dünyasıyla sürdürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz yıl benzer bir toplantıya katıldığını anımsattı.

Akıncı süreci, “Hastalık aynı, tedaviler de belli. Ama anlaşılan o yönde biraz geri kalıyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Mustafa Akıncı, dünya ekonomisinin yaklaşık 10 yıldır zor dönemden geçtiğini kaydetti.

Akıncı, küresel, finansal rant sonrasında uzun süreli ekonomik yavaşlama hatta durgunluk yaşandığını söyleyerek, daralmadan çıkmak için özellikle Euro bölgesinde istihdamı ve talebi uyaracak maliye politikaları yerine tek politika aracı olarak genişlemeci para politikaları kullanıldığını belirtti.

Mustafa Akıncı, “Ne yazık ki genişlemeci para politikaları kısa dönemli faydalar sağlasa bile uzun dönemli ekonomik büyüme ve verimlilik artışı konusunda etkili olamadı” dedi.

“Bunun böyle olması esasında beklenen bir şeydi” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şunları belirtti:

“Uzun dönemde büyümeyi ve verimlilik artışını belirleyen faktörler farklıdır. Kürsel düzeyde ekonomik büyümenin yavaşladığı, daha da kötüsü gelecekle ilgili belirsizliğin arttığı bir ortamda verimlilik düşüyor, gelir dağılımı bozuluyor. Bu ise dışa kapalı, korumacı, popülist söylemlerin artmasına ve bunların prim toplamasına neden oluyor. Bu gelişmeler aslında bazı ülkelerde kendini gösterdi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yakın bir gelecekte istenilen ekonomik büyümenin yakalanmasının daha da zor olacağını işaret ediyor.”

“KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER BİZLERİ DE ETKİLİYOR....”

“Her ne kadar Kıbrıslı Türkler olarak küresel ekonominin doğrudan bir parçası olamasak da ekonomimizin lokomotifi durumunda olan turizm ve yükseköğrenim sektörleri üzerinden küresel ekonomik gelişmeler bizleri de etkilemektedir” diyen Akıncı, “Dolayısıyla bu yeni duruma adapte olabilmek, adada muhtemel bir çözüme hazırlanabilmek ve toplumsal refahımızı artırabilmek adına kendimize çeki düzen vermemiz gerektiği aşikardır” ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Ekonomik Formu’nun rekabet edebilirliği bir ülkedeki verimliliği belirleyen kurumlar, politikalar ve faktörler kümesi olarak tanımladığını anımsatarak, verimliliğin ülkedeki refahı belirlediğine, rekabet edebilirliğin 12 temel unsur üzerinden ölçülebildiğine işaret etti.

Akıncı, bu 12 temeli, kurumlardan altyapıya, finans piyasasının gelişmişliğinden, teknolojik hazırlığa kadar sürdüğünü ifade ederek, “Burada teknik meselenin yanında siyasi bir mesele de var. Dünya Ekonomik Formu 140 kadar ülke için yaptığı bu hesaplamaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde politik konjonktür nedeniyle yapamıyor. Bu boşluğu KTTO odası dolduruyor” şeklinde konuştu.

“REKABET EDEBİLİRLİK ENDEKSİMİZİN 7 ÜZERİNDEN 3.5 CİVARINDA OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ, KAYGI VERİCİ”

Akıncı şu değerlendirmede de bulundu:

“Son 8 senede ortaya çıkan raporlardan gördük ki 140 ülke içinde 99’uncu ile 123’üncü sıralar arasında gittik geldik. Bu yıl 114’üncü sıradayız. Rekabet edebilirlik endeksimizin 7 üzerinden 3.5 civarında olması son derece düşündürücü ve kaygı vericidir. Daha da önemlisi rekabet edebilirliğimizin iyileştirilebilmesi için yapılan önerilerin icraata dökülmemesidir. Tespit edilen sıkıntılar ve zafiyetler ortadan kalkmak yerine kronikleşip büyümekte. Ekonomik potansiyelimizi maksimize etmekten giderek daha da uzaklaşmaktayız. İstikrarsız politikalar yönetim zafiyetleri, verimsiz devlet bürokrasisi ve benzeri sorunların olması rekabet edebilirliğin temel gereksinimlerinin bile karşılanmadığı anlamına gelmektedir.”

“GÖRECELİ OLARAK İYİ OLDUĞUMUZ ALANLAR DA VARDIR ELBETTE...”

“Göreceli olarak iyi olduğumuz alanlar da vardır elbette” diyen Akıncı, şunları ekledi:

“Birçok alanda yapmamız gereken çok iş olduğu gerçektir. Hükümetlerin bu konularda yapması gerekenler var. Bir an önce bunları yaşama geçirmeleri kaçınılmazdır. Özel sektördeki işletmelerimiz de kurumsal iletişim yapılarını iyileştirerek, örneğin hem bireysel, hem de sektörel düzeyde ağlar ve öbekler kurarak işletme gelişmişlik düzeyimizi yükseltmelidir. Aksi takdirde gelir düzeyimizin bırakın artmasını sürdürülebilir olması bile mümkün olmayabilir. Bu da toplum içinde ciddi kutuplaşmaya yol açabilir. Ekonomik ve sosyal uyumu ciddi şekilde tehdit edebilir.”

“TEMENNİM BENZERİ ENDEKSLERİN DE HESAPLANIP DÜZENLİ ŞEKİLDE YAYINLANMASI”

“Temennim rekabet edebilirlik endeksine ek olarak ülkemizin durumunu değerlendirmede kullanacağımız benzeri endekslerin de hesaplanıp düzenli şekilde yayınlanmasıdır” ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Daha da önemlisi verimliliğimizin artırılması için gerekenlerin yapılmasında kamu-özel sektör, sivil toplum ve sivil toplumla üniversitelerin koordineli şekilde çalışmalıdır” dedi.

“ÖZELLİKLE SAĞLIK VE İLKÖĞRETİMDE GÖRECELİ OLARAK KÖTÜLEŞME OLDUĞU SÖYLENDİ. BU ALARM VERİCİ”

Konuşmasında rapora işaret eden Mustafa Akıncı, “Özellikle sağlık ve ilköğretimde göreceli olarak kötüleşme olduğu söylendi. Bunun alarm verici bir şey olması gerek diye düşünüyorum. İki tane çok önemli alan. Bu konularda ciddi işler yapmamız gerektiğini bize söylüyor” şeklinde konuştu.

“GÜNEYLE KIYASLANDIĞINDA FARKIN KAPATILABİLİR BİR NOKTADA OLMASI BİZE YENİ EK BİR MOTİVASYON OLMALI”

“Güney Kıbrıs ile aramızda çok büyük farkların olmadığının ve bu farkın kapatılabilir olduğunun söylenmesi elbette memnuniyet vericidir” diyen Mustafa Akıncı şöyle devam etti:

“Zaman zaman bu konularda konuşuyoruz. ‘Eyvah bir çözüm olursa biz bittik, mahvolduk. Kiminle nasıl rekabet edeceğiz’ diye. Çözüm olsun ya da olmasın, rekabet edebilir gücümüzün Güneyle kıyaslandığında farkın kapatılabilir bir noktada olması bize yeni ek bir motivasyon olmalıdır. Bu konuda gayretlerimizi artırmamız gerek diye düşünüyorum.”

Veriler ve istatistikler konusunda da değinen ve “Galiba bu, en büyük zafiyetimizin olduğu konudur” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şunları aktardı:

“Sağlıklı veri, istatistik olmazsa doğru teşhis konulamaz, doğru teşhis konulmadan doğru tedavi yapılamaz. Bu iş bu kadar basittir. Bu konuda ne kadar emek verirsek, bu alana ne kadar yatırım yaparsak o kadar gerekli ve yararlı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Çok kereler karşımıza bu konu çıkıyor. Belediye başkanlığım, başbakan yardımcılığım dönemlerinde de şimdi de toplumumuzun en büyük eksikliklerinden birinin veri tabanı olduğu konusu hep karşıma çıktı. Bunu aşmamız lazım. Sağlıklı gelişmemizin en önemli alt yapısını bu oluşturacak.”

Akıncı, çalışmaların topluma hayırlı olmasını da diledi.