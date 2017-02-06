Cumhurbaşkanı Akıncı, Derinya Kapısı'ndaydı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Derinya Kapısı'nın açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın da Aplıç KApısı için devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alacak.