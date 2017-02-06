Cumhurbaşkanı Akıncı, Derinya Kapısı'ndaydı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Derinya Kapısı'nın açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
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Cumhurbaşkanı Akıncı, Derinya Kapısı'nın açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın da Aplıç KApısı için devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alacak.
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