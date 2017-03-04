Cumhurbaşkanı Akıncı Eide’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin yeniden başlaması için temaslar yapan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve saat 12.00’de başlayan görüşmeye, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven ile BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katılıyor.

Eide, dün de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmüştü.