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Cumhurbaşkanı Akıncı, EİT Genel Sekreteri Akça’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, EİT Genel Sekreteri Akça’yı kabul etti

İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça’yı kabul ederek görüştü.

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İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça’yı kabul ederek görüştü. Görüşmede, gözlemci üye sıfatı bulunan KKTC’nin örgütle ilişkilerinin geliştirilmesi üzerinde durularak görüş alışverişinde bulunuldu.

EİT Genel Sekreteri Akça Cumhurbaşkanı Akıncı’ya örgütün bir plaketini de sundu.

3 Mart 2017, Cuma (yarın) saat 15.10’da KKTC’ye dönecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı, Ercan Havalimanı’nda Pakistan ziyareti ile ilgili basına açıklamalarda bulunacak.

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