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Cumhurbaşkanı Akıncı, Kidd’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kidd’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri  Matthew Kidd'i  kabul etti.

Cumburbaşkanlığı’nda saat 16.00’da başlayan görüşmede,  Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ile Teknik Komiteler Koordinatörü  Melten Onurkan Samani de hazır bulundu.

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