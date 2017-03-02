Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC İslamabad Temsilciliği’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan KKTC Temsilciliği’ni ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan KKTC Temsilciliği’ni ziyaret etti. KKTC İslamabad Temsilcisi Mehmet Davulcu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, temsilciliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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