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Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC İslamabad Temsilciliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC İslamabad Temsilciliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan KKTC Temsilciliği’ni ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan KKTC Temsilciliği’ni ziyaret etti. KKTC İslamabad Temsilcisi Mehmet Davulcu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, temsilciliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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