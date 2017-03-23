Cumhurbaşkanı Akıncı Londra’daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Londra’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Akıncı, saldırı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Londra’da ölümlere ve yaralanmalara neden olan terörist eylemi Kıbrıs Türk halkı adına kınıyor, Birleşik Krallık halkının acısını paylaşıyoruz” dedi.