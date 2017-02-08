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Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Siber’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Siber’i kabul etti

Akıncı, müzakere sürecinde gelinen aşamayla ilgili bilgilendirmek ve değerlendirmelerini almak üzere bu sabah Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’le bir araya geldi.

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Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere sürecinde gelinen aşamayla ilgili bilgilendirmek ve değerlendirmelerini almak üzere bu sabah Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Müzakereci Özdil Nami ile Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu da hazır bulundu.

Görüşmenin başında basına görüntü olanağı sağlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün ayrıca Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri yanında bağımsız kurumların başkanlarını da aynı çerçevede kabul edecek.

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