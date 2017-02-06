Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’i bilgilendirecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 8 Şubat Çarşamba günü Meclis Başkanı Sibel Siber ve Meclis’te temsil edilen Parti Başkanları’nı müzakere sürecindeki son durumla ilgili bilgilendirecek.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 8 Şubat Çarşamba günü Meclis Başkanı Sibel Siber ve Meclis’te temsil edilen Parti Başkanları’nı müzakere sürecindeki son durumla ilgili bilgilendirecek.
Akıncı, 8 Şubat çarşamba günü saat 10:00’da Meclis Başkanı Sibel Siber’i, 11:00’de ise de Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi parti başkanlarını kabul edecek.
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