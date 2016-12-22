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Cumhurbaşkanı Akıncı Özdağ’la görüştü

Cumhurbaşkanı Akıncı Özdağ’la görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede müzakerelerde gelinen son aşama hakkında bilgilendirilen heyet ile Cumhurbaşkanı Akıncı, süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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