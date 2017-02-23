Cumhurbaşkanı Akıncı Pazartesi günü İslamabad’a gidecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a gidecek.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a gidecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, 27 Şubat Pazartesi günü Pakistan’a gidecek ve 3 Mart Cuma günü adaya dönecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş yer alacak.
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