Cumhurbaşkanı Akıncı: "Rum tarafı adım atmayacaksa, iki ayrı devlet kökleşir"

Pakistan’da 13’üncü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yurda döndü.

Dönüşünde Ercan Havaalanında basın toplantısı düzenleyen Akıncı, Zirve’nin kendileri açısından yararlı olduğunu söyledi.

Akıncı “En üst düzeyde devlet başkanları ile karşılıklı yerimizi aldık. Gözlemci üye olarak zirveye hitap ettik. Hem teşkilat ile ilişkilerimizi nasıl daha fazla geliştirebileceğimiz hem de Kıbrıs müzakere sürecini anlatma fırsatımız oldu” dedi.

En üst düzeyde ağırlandıklarını kaydeden Akıncı, Teşkilat Genel Sekreterliği ve Pakistan Cumhurbaşkanı ile Başbakanına teşekkür etti.

Önceki yıllarda Türkiye ile ortak işbirliği içinde KKTC’nin bazı toplantılara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, bu yıl içerisinde böylesi etkinliklerin KKTC’de yer alacağını, bu konuda Genel Sekreterliğin gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti.

Pakistan’da bulunduğu süre içerisinde ülkedeki gelişmeleri de takip ettiklerini kaydeden Akıncı, Rum tarafında manipülasyonların ve Türkiye’deki referandum nedeniyle müzakerelerin çıkmaza sürüklendiği yönündeki söylemlerin devam ettiğini belirtti.

Akıncı “DİSİ’nin bu hatanın düzeltilmesi için önerisi olmuş ancak Komite’de ivediliğine bile gerek görülmemiş. Bu Kıbrıs Türk halkının hassasiyetini anlamadıklarını gösteriyor” dedi.

Rum lider Nikos Anastasadis’in kendisine yönelik açıklamaları olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Akıncı “Tarihi değiştiremeyiz ama geleceği inşa ederken tarihteki hatalardan dersler çıkartabiliriz” şeklinde konuştu.

Azınlık konusuna da değinen Akıncı “Azınlık olduğumuz halde bize imtiyaz verdiklerini iddia ediyorlar. Bunu şiddetle reddediyorum. Biz imtiyaz değil siyasi eşitlik istiyoruz. Federasyonlarda siyasi eşitlik imtiyaz değil ilkedir. Kıbrıs Türk halkı her organda eşitlik talep etmedi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı karşı tarafın Federasyon kavramını içselleştirmediği sürce bu konuda ilerlemenin zor olacağı görüşünü de yineledi.

Rum tarafının yarım ağızla da olsa yaptıkları hatayı kabul ettilerini kaydeden Akıncı ‘hatayı düzeltin ki masaya oturalım’ dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı KKTC’de erken seçim söylemlerinin ortaya çıktığına da dikkat çekti ve ekledi: Erken seçim olması halinde de müzakereler kendi yolunda devam edebilir.Bu mazeret olarak kullanılmaz.

Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm isteyen tüm ilgili tarafların Rum kesiminden hatasını düzeltmesini talep etmesi gerektiğine de işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı Rum tarafının hatasını düzeltmemesi halinde ne olacağı yönündeki bir soruyu da yanıtladı.

Akıncı, “Rum tarafı adım atmayacaksa ve sürekli Türkiye’deki referandum konusunu önümüze koyacaklarsa adada iki ayrı devlet kökleşir. KKTC ortadan kalkacak değildir. Rumlar iki ayrı devlet gerçeğini kabul etmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.