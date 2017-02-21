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Cumhurbaşkanı Akıncı Spehar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı Spehar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

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Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında 18.00’de başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında soruları yanıtlayan Spehar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs’taki süreci değerlendirdiklerini ve faydalı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Perşembe günkü liderler görüşmesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine de Spehar, bunun yarın Rum lider Anastasiadis’le yapacağı görüşmeden sonra daha net ortaya çıkabileceğini söylemekle yetindi.1487695954.jpg

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