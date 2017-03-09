Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Başbakanı Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu, Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam ve Müzakere Heyeti üyeleri İpek Genç Borman ve Sertaç Güven eşlik etti.

Yıldırım’ın beraberindeki heyette ise Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Dostluk Grubu Başkan Vekili Yusuf Başer, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Yıldız, TC Başbakanlığı Dışişleri Baş Danışmanı, Büyükelçi Kerim Uras, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Burak Özügergin ve Başdanışman Maksut Serim yer aldı.