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Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Eide ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Eide ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak görüşme saat 12.00’de başlayacak.

Eide yarın ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de biraraya gelecek.

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