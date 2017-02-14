Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın Eide’yi kabul edecek
Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile perşembe günkü görüşmesi öncesinde yarın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile perşembe günkü görüşmesi öncesinde yarın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.
Kabul saat 12.30’da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisi’nin plebisit ile ilgili kararı hakkında adım atılmaması halinde, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde perşembe günü yapılacak liderler görüşmesinde sadece bu konunun gündem olacağını söylemişti.
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