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Cumhurbaşkanı Akıncı, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Akıncı, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan'daki temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan'daki temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü. Akıncı, temasları ile ilgili Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı'yı Ercan Havalimanı'nda Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Alanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile gittiği Pakistan'nın başkenti İslamabad'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarına katıldı.

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