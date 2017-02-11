Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rumların 'Enosis' kararına kınama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisi’nde alınan Enosis referandumunun okullarda kutlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı açıklamasında şöyle dedi:

"1950 yılında yapılan “Enosis” referandumunu 2017 yılında Rum okullarında kutlanacak bir gün haline getiren Kıbrıs Rum Meclisi’nin dün aldığı kararı esefle karşılıyor ve kınıyorum.

Bu kararı ELAM gibi bir parti önermiş olsa da, komitede DİSİ’nin de oy verdiği bilinmektedir. Genel kurulda ise sadece AKEL’in reddettiği, DİSİ’nin ise çekimser kaldığı anlaşılmaktadır.

19 oyla da olsa alınan bu Meclis kararı, Kıbrıs’ta çözüm çabalarına ciddi bir darbe niteliğindedir.

Kıbrıs müzakerelerinde artık son aşamaya geldiğimiz ve siyasi düzeyde 5’li konferansın ikincisinin planlandığı bir ortamda, Güney Kıbrıs Meclisi’nde alınabilen bu kararla “Enosis”in hala gündemde tutulması kabul edilebilecek bir davranış değildir. Rum gençlerine verilen çok tehlikeli bir mesaj niteliğindeki bu karar, Kıbrıs Türk halkında zaten var olan güvensizliğin daha da artmasından başka bir işe yaramayacaktır.

Sayın Anastasiadis’in yapması gereken bu karara açıkça karşı çıkması ve Kıbrıs’ta federal çözümü desteklediğini söyleyen DİSİ’nin AKEL ile birlikte hareket ederek alınan bu kararı iptal etmesidir."